القطاع الصحي بالمجاردة يقيم احتفالاً باليوم الوطني الـ92

ثم بُدئ الحفل الخطابي بحمد الله والثناء عليه وبيان فضل الوطن واللحمة الوطنية وجهود حكومتنا الرشيدة في السعي الدؤوب والدائم للحفاظ على هذا الكيان العظيم. ثم كلمة مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم محمد عسيري ثم كلمة نائب المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور محمد قرنان فقصائد شعرية. وتوالت الفقرات والعروض والفلكلورات الوطنية ومشاركة طالبات التعليم في الاحتفالية.