القطاع الصحي بالمجاردة يقيم احتفالاً باليوم الوطني الـ92

أقام القطاع الصحي بمحافظة المجاردة احتفالاً باليوم الوطني 92 وذلك بحضور محافظ محافظة المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي ونائب مساعد صحة عسير للصحة العامة الدكتور محمد قرنان، وحضور مدراء القطاعات الصحية المجاورة - محايل عسير والنماص وتنومة- ومدراء الإدارات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة وعددٌ من الإعلاميين.
وابتدأ الاحتفال بزيارة للمعرض الذي تضمن صوراً لأبطال الصحة المشاركين في الحد الجنوبي، وكذلك أبطال الصحة الذين عملوا لسنوات طويلة بلغت قرابة أربعة عقود لبعضهم ثم أُحيلوا للتقاعد أو نُقلوا لمواقع أخرى والبعض توفي.
ثم بُدئ الحفل الخطابي بحمد الله والثناء عليه وبيان فضل الوطن واللحمة الوطنية وجهود حكومتنا الرشيدة في السعي الدؤوب والدائم للحفاظ على هذا الكيان العظيم. ثم كلمة مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم محمد عسيري ثم كلمة نائب المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور محمد قرنان فقصائد شعرية. وتوالت الفقرات والعروض والفلكلورات الوطنية ومشاركة طالبات التعليم في الاحتفالية.
وفي نهاية الحفل، تم تكريم محافظ محافظة المجاردة، ومدير عام الشؤون الصحية ونائب المساعد للصحة العامة بصحة منطقة عسير ومدراء القطاعات الصحية المجاورة، ومدراء الإدارات الحكومية وتم تكريم حراس الأمن والمدارس المشاركة.
كما تم تكريم شركاء النجاح من رجال الأعمال والإعلاميين.