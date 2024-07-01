"ضياء عسير" للإعاقة البصرية تتكفل بنقل 276 كفيفًا وكفيفةً

وأشار المهندس "الوادعي" إلى أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع توفير خدمة نقل مهيأة وآمنة للكفيف، وتقليل تكاليف النقل الباهظة على ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم للمرافق العامة ومتطلباتهم اليومية كالمطارات والمستشفيات والجامعات؛ وذلك تحقيقًا لاستقلالية الكفيف وعدم حاجته للآخرين.