"ضياء عسير" للإعاقة البصرية تتكفل بنقل 276 كفيفًا وكفيفةً

تكفلت جمعية ضياء للإعاقة البصرية بمنطقة عسير بنفقة النقل لـ 276 كفيفًا وكفيفةً لدى الجمعية ضمن مشروع "عون".
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي أن تكلفة المشروع بلغت 165.600 ريال بدعم من منصة "إحسان" التي كان لها دور كبير في تيسير نقل المحتاجين.
وأشار المهندس "الوادعي" إلى أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع توفير خدمة نقل مهيأة وآمنة للكفيف، وتقليل تكاليف النقل الباهظة على ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم للمرافق العامة ومتطلباتهم اليومية كالمطارات والمستشفيات والجامعات؛ وذلك تحقيقًا لاستقلالية الكفيف وعدم حاجته للآخرين.