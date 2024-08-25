تعليم الطائف يطلق مبادرتين جديدتين لدعم التفوق الأكاديمي والتميز المدرسي

استعرض مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم مبادرتي نوافذ على نافس وارتقاء، ومبادرة نوافذ على نافس هي منتج تعليمي يدعم نواتج التعلم ويدعم المعلمين ومديري المدارس في تهيئة طلابهم لاختبارات نافس.