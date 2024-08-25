تعليم الطائف يطلق مبادرتين جديدتين لدعم التفوق الأكاديمي والتميز المدرسي

استعرض مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم مبادرتي نوافذ على نافس وارتقاء، ومبادرة نوافذ على نافس هي منتج تعليمي يدعم نواتج التعلم ويدعم المعلمين ومديري المدارس في تهيئة طلابهم لاختبارات نافس.
وتهدف مبادرة ارتقاء لرفع نسب المدارس في مستوى التقدم والتميز وكذلك الارتقاء بمدارس التهيئة للمستوى التالي والتي يتبناها قسم الإشراف التربوي بحضور المساعد للشؤون التعليمية، محمد النفيعي والتي ستدشن قريباً.
واستقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بمكتبه اليوم، طلاب مدرسة الإمام النسائي للطفولة المبكرة بمناسبة العودة للدراسة.
وفي بداية الاستقبال نوّه الدكتور الغامدي بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع التعليم في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتمنى التوفيق للكادر الإداري والتعليمي بمدرسة النسائي للطفولة المبكرة، داعياً المولى عز وجل أن يكتب التوفيق والتميز لكافة أبنائه الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية طيلة فترة مسيرتهم الدراسية وأن تتوج رحلتهم التعليمية بالتميز والنجاح لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.