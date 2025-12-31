لجنة التوطين بنجران تواصل جولاتها على المطاعم والمقاهي وتحصي 124 موظفًا سعوديًا

وخلال جولات هذا الأسبوع، زارت اللجنة 92 محلًا في عدد من المواقع، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين فيها 124 موظفًا، منهم 30 موظفة سعودية، فيما بلغ عدد العاملين من الوافدين 365 وافدًا من جنسيات مختلفة.