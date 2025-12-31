لجنة التوطين بنجران تواصل جولاتها على المطاعم والمقاهي وتحصي 124 موظفًا سعوديًا

للاسبوع الثاني على التوالي، تواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران جولاتها الميدانية على نشاط المطاعم والمقاهي، بهدف متابعة مدى الالتزام بقرارات التوطين.
وخلال جولات هذا الأسبوع، زارت اللجنة 92 محلًا في عدد من المواقع، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين فيها 124 موظفًا، منهم 30 موظفة سعودية، فيما بلغ عدد العاملين من الوافدين 365 وافدًا من جنسيات مختلفة.
كما تم رصد 8 فرص عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بسعوديين، ضمن جهود اللجنة في تعزيز التوظيف المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة.
وتأتي هذه الجولات ضمن خطة مستمرة للتأكد من تطبيق نسب التوطين المحددة، وتحفيز المنشآت على الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة.