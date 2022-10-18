محايل.. ضبط مستودعات موبيليا مخالفة للاشتراطات البلدية

من جهته أكد مدير إدارة صحة البيئة أن المراقبين وأثناء جولاتهم الميدانية؛ اشتبهوا في عدد من المستودعات بالمحافظة، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية تم دخول المستودعات واتضح أنها تعمل في إعادة تصنيع الأثاث والموبيليا بدون التزامهم بالاشتراطات البلدية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم وإغلاق المستودعات.