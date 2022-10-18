محايل.. ضبط مستودعات موبيليا مخالفة للاشتراطات البلدية

كشف رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، عن تمكُّن مراقبي إدارة صحة البيئة الأسبوع الماضي من ضبط عدد من مستودعات الموبيليا والأثاث التي تعمل بالخفاء وبعيدًا عن أعين المراقبين.
وأشار إلى أن البلدية تواصل جهودها الرقابية بالمحافظة والمراكز التابعة لها على المنشآت الغذائية والمحلات المهنية؛ للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والبلدية.
من جهته أكد مدير إدارة صحة البيئة أن المراقبين وأثناء جولاتهم الميدانية؛ اشتبهوا في عدد من المستودعات بالمحافظة، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية تم دخول المستودعات واتضح أنها تعمل في إعادة تصنيع الأثاث والموبيليا بدون التزامهم بالاشتراطات البلدية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم وإغلاق المستودعات.
وأكد أنه لن يتم التساهل مع المخالفين، وسيطبّق بحقهم لائحة الجزاءات بالحدّ الأعلى حسب توجيهات ومتابعة رئيس البلدية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الإتصال برقم البلاغات 940.