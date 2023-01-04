مجلس إدارة "تراحم" يعقد اجتماعه الأول للعام 2023

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول للعام 2023م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور الأمين العام صقر بن محمد القرني، وعدد من أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس، خلال اللقاء المرئي، عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الأعمال، تضمنت: متابعة تقرير مشروع متاجر السجون، واعتماد برنامج تطوير اللجان الفرعية والمستهدفات والمشروعات الإستراتيجية، واستعراض تقارير الأداء الإستراتيجي والمالي للعام الماضي 2022م.
وطرح خلال الاجتماع، ملف الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م، وتقرير لجنة المراجعة والمخاطر. كما عُرض ملخص عام لمستجدات الأعمال.