مجلس إدارة "تراحم" يعقد اجتماعه الأول للعام 2023

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول للعام 2023م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور الأمين العام صقر بن محمد القرني، وعدد من أعضاء المجلس.