خطط أمنية ومرورية مكثفة بحائل في اليوم الوطني الـ93

وستشهد المواقع القريبة من فعاليات اليوم الوطني كمنقطة الألعاب النارية، وتوزيع البالونات، وإنارة الجبال، ازدحامًا كثيفًا في الطرق المؤدية لتلك الفعاليات؛ إلا أن مرور منطقة حائل بقيادة مدير العميد سعود بن علي الخياري الرشيدي، قد أكمل استعداداته لاستقبال مثل هذه الحالات؛ حيث تم إعداد خطة يشرف عليها ميدانيًّا مدير المرور "الرشيدي"، تسعى إلى تسهيل حركة السير في جميع الطرق التي تشهد كثافة مرورية في هذا الوقت؛ وذلك بتمركز فِرَق مرورية كافية ومباشرة للحوادث المرورية، وتغطية جميع التقاطعات، ومنع التجمعات والوقوف العشوائي، ومتابعة حالات التفحيط وضبط السيارات المخالفة، ومنع استخدام الدراجات النارية والمواكب التي تعرقل حركة السير.