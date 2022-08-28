أمير عسير يدشّن عددًا من المشاريع التنموية في "بلقرن"

دشّن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ورئيس هيئة تطويرها، عددًا من المشروعات الصحية في محافظة بلقرن، شمال منطقة عسير، ووقف على مشروعات تنموية أخرى جارٍ تنفيذها، ويأتي ذلك امتدادًا لمتابعة ما تم خلال (مهمة بلقرن) التي قام بها مطلع العام الميلادي الجاري.
مشروعات صحية
وشملت المشروعات الصحية التي دشنها، وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى سبت العلاية، ووحدة السكر، ومشروع تطوير بيئة العمل، ونموذج الرعاية الحديثة بمركز الرعاية الصحية في عفراء.
اتفاقيات
وشهد الأمير تركي بن طلال توقيع اتفاقيتي شراكة بين كل من مديرية الشؤون الصحية ببيشة وبلدية محافظة بلقرن، تضمّنت التعاون في جوانب التوعية الصحية والرقابة البيئية، والسلامة العامة والتدريب المشترك، وأخرى بين مديرية الشؤون الصحية في بيشة، ونادي الزيتون الرياضي تهدف إلى تحقيق التكامل وتبادل المنافع بين الطرفين.
الرعاية النهارية
وافتتح أمير منطقة عسير، مركز "سندهم" للرعاية النهارية، منيبًا الطفل خالد بن مبارك الحارثي، أحد الأطفال ذوي التوحد لافتتاحه، واستمع إلى شرح عن الخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية المقدمة لذوي الإعاقة من أبناء محافظة بلقرن وما جاورها، حيث يتكون المركز من 9 أقسام؛ منها العلاج الوظيفي، والعلاج الحسي والعلاج الطبيعي والتخاطب وصعوبات التعلم والتخلف العقلي وتعدد العوق.
جامع شقيق شمران
وافتتح جامع شقيق شمران، الواقع في الجهة الغربية من مركز باشوت، وأناب شيخ قبيلة شقيق شمران الشيخ شعلان بن منصور الشمراني، لافتتاحه؛ تقديرًا لجهوده في متابعة أعمال الجامع.
قرية الصعاق التراثية
من جهة أخرى، وقف الأمير تركي بن طلال على الخطط التطويرية لقرية الصعاق التراثية الواقعة في مركز الشعف بمحافظة بلقرن، بحضور عدد من الأهالي، لافتاً إلى أهمية إظهار الجوانب الأثرية والمعمارية القديمة للقرية، وربطها بمشروع المشهد الحضري، والاستفادة من تجارب تطوير قريتي العكاس وآل ينفع بمنطقة عسير.
نادي الزيتون
وتابع سير الأعمال في مشروع إنشاء الصالة الرياضية بنادي الزيتون الرياضي، واطلع على نتائج خمسة ألعاب مدرجة في خطة التطوير، والمعدّة ضمن توصيات الزيارة السابقة التي شملت السباحة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التنس الأرضي، كرة الطائرة.
ملعب السقيفة
كما افتتح ملعب السقيفة بمركز باشوت، وتقدر مساحة الملعب الأخضر بـ100 م2، ويشمل المشروع مدرجات ومضمارًا وغرفًا للاعبين، فيما أناب المواطن صالح بن محمد العلياني أحد أبطال الحد الجنوبي في الافتتاح، ووجّه باستكمال أعمال السفلتة للمناطق المحيطة بالملعب وإيصال العداد الكهربائي، وتحسين جداريات الملعب بما يتوافق مع معايير المشهد الحضري بالمنطقة.
مزرعة العنب
وفي ختام الزيارة، تجول الأمير تركي بن طلال في مزرعة العنب الريفية الواقعة بمركز عفراء على الطريق الرابط بين محافظتي بلقرن وبيشة، حيث وجه بتطوير المزرعة بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة، وبما يتوافق مع استراتيجية قمم وشيم، مؤكدًا أن عسير تتجه في كافة مشروعاتها وأعمالها للعالمية، وتمتاز مزرعة العنب بالطابع الريفي، حيث يقوم على تشغيلها عدد من أبناء المحافظة وتتكون من 2000 شجرة مثمرة، ومحمية للطيور والحيوانات، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للجلوس بطراز ريفي.