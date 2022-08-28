أمير عسير يدشّن عددًا من المشاريع التنموية في "بلقرن"

مزرعة العنب

وفي ختام الزيارة، تجول الأمير تركي بن طلال في مزرعة العنب الريفية الواقعة بمركز عفراء على الطريق الرابط بين محافظتي بلقرن وبيشة، حيث وجه بتطوير المزرعة بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة، وبما يتوافق مع استراتيجية قمم وشيم، مؤكدًا أن عسير تتجه في كافة مشروعاتها وأعمالها للعالمية، وتمتاز مزرعة العنب بالطابع الريفي، حيث يقوم على تشغيلها عدد من أبناء المحافظة وتتكون من 2000 شجرة مثمرة، ومحمية للطيور والحيوانات، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للجلوس بطراز ريفي.