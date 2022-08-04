اختتام مهرجان العنب والفواكه الموسمية الثالث بـ"ماوين عسير"

اختتم مهرجان العنب والفواكه الموسمية الثالث بمركز الماوين ببللحمر تحت رعاية سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة ممثلاً في وحدة مركز الماوين وسط إقبال كبير وسوق لمنتجات العنب والفواكه للمزارعين السعوديين الذين ينتجون أفضل الأنواع من مزارعهم بمشاركة 35 مزارعًا سعوديًا.
وكان المهرجان قد دشن بحضور عددٍ من أسر شهداء الواجب ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني ورئيس مركز بللحمر خالد عسيري وعددٍ من مديري الإدارات في الوزارة.
يُشار إلى أن المهرجان شهد تغطيات صحفية واسعة شكلت فرصة للتعريف الأكبر به وبما يحتويه كما سيستمر إقامته الموسم القادم بثوب جديد وأفكار جديدة.