اختتام مهرجان العنب والفواكه الموسمية الثالث بـ"ماوين عسير"

وكان المهرجان قد دشن بحضور عددٍ من أسر شهداء الواجب ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني ورئيس مركز بللحمر خالد عسيري وعددٍ من مديري الإدارات في الوزارة.