انطلاق الملتقى الخامس لمرضى "الباركنسون" في "تخصصي الرياض"

وشارك في الملتقى نخبة من المختصين، وبحضور عدد من الاستشاريين، إضافة إلى المرضى وعائلاتهم والمهتمين.. وصاحَبَ الملتقى معارض لعدد من الجهات مثل كلية الطب جامعة الفيصل، وكلية الطب جامعة الملك سعود، وقسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي ووحدة اضطرابات الحركة في مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وقسم التمريض في مركز العلوم العصبية في المستشفى وقسم علوم التخاطب في المستشفى.