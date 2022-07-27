160 طالباً وطالبة يشاركون في المعسكر العلمي الصيفي بالطائف

يشارك 160 طالباً وطالبة يمثلون خمس إدارات تعليمية في المعسكر العلمي الصيفي الذي ينطلق الأحد المقبل في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف - مركز الطائف العلمي - تحت شعار "قدرات طلابية منافسة عالمياً".
يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت فيه الإدارة العامة للتعليم بالطائف استعداداتها لاستضافة المعسكر الذي تشارك فيه إدارات تعليم مكة والباحة والليث والمخواة بالإضافة إلى الطائف الإدارة المستضيفة.
ويهدف المعسكر الصيفي إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز معارفهم في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وتدريب الطلاب على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة في المملكة.
كما يسعى المعسكر لإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، ومساهمة الطلبة في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، وتعزيز قدراتهم وإعدادهم للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.
ورحب المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف بالمشاركين والمشاركات في المعسكر الصيفي، متمنياً لهم التوفيق وطيب الإقامة.