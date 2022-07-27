160 طالباً وطالبة يشاركون في المعسكر العلمي الصيفي بالطائف

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت فيه الإدارة العامة للتعليم بالطائف استعداداتها لاستضافة المعسكر الذي تشارك فيه إدارات تعليم مكة والباحة والليث والمخواة بالإضافة إلى الطائف الإدارة المستضيفة.