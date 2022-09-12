جمعية الخالدية بالأفلاج تُفعّل مبادرة "اعرف أرقامك"

فعّلت جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بالأفلاج، اليوم الاثنين، المبادرة الصحية "اعرف أرقامك"، مع افتتاح مهرجان التمور واليسر المقام في المحافظة، وسط إقبال مميز من المواطنين والمواطنات.