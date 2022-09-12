جمعية الخالدية بالأفلاج تُفعّل مبادرة "اعرف أرقامك"

فعّلت جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بالأفلاج، اليوم الاثنين، المبادرة الصحية "اعرف أرقامك"، مع افتتاح مهرجان التمور واليسر المقام في المحافظة، وسط إقبال مميز من المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك بالشراكة مع مستشفى الأفلاج العام، وقطاع المراكز الصحية، وفريق "روائع" التطوعي التابع لجمعية الخالدية.
وتهدف المبادرة، الموجهة لكل أفراد المجتمع، إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز أربعة مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد، والتي تتضمن: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم.
وأشاد محافظ الأفلاج د. أحمد العلم، أثناء زيارته للمعرض على هذه الحملة الوطنية الصحية والتي تضمنت توزيع منشورات توعوية والتعريف بأهدافها السامية.