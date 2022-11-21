رئيس جامعة جازان: ملتقى الشراكات يساهم في بناء منظومة لتعزيز البحث العلمي

تشارك جامعة جازان في مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي تقيمه وزارة التعليم تحت شعار "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر"، من خلال مجموعة من المنتجات البحثية التي يقدّمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ وذلك خلال الفترة من 29- 30 من الشهر الحالي في فندق الريتز كارلتون بالرياض.