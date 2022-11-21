رئيس جامعة جازان: ملتقى الشراكات يساهم في بناء منظومة لتعزيز البحث العلمي

تشارك جامعة جازان في مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي تقيمه وزارة التعليم تحت شعار "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر"، من خلال مجموعة من المنتجات البحثية التي يقدّمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ وذلك خلال الفترة من 29- 30 من الشهر الحالي في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: يهدف المؤتمر إلى ربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الصناعي والتنموي، وبناء شركات معرفية مستدامة، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وأضاف "القحطاني": ستساهم الجامعة عبر أعضاء هيئة تدريسها، في تقديم عدد من الورش في المؤتمر.
من جانبه، قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبو راسين: سيقدم مدير مركز السموم والمؤثرات العقلية بالجامعة الدكتور حسن الحازمي، الورشة الأولى بعنوان "مقومات نجاح الشراكات البحثية المادية والتشريعية" لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف: سيقدم عضوا هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالجامعة (الدكتور باسم أبو مسمار، والدكتور عيسى الحازمي) ورشة العمل الثانية بعنوان "نهج مؤسسات الدعم البحثي في تعزيز الابتكار ونماذج الدعم في أحدث مشاريع البحث والتطوير النوعية"؛ حيث يستعرضان خلالها تجربة المملكة العربية السعودية في عملية تأسيس ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، ومقارنة التجربة المحلية بنماذج من التجارب الرائدة على مستوى العالم في نفس المجال.