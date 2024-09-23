‏لمسة وفاء.. "أهالي مكة" يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ94 بفعاليات منوعة

‏وتم تقديم فاصل "وطني الحبيب" تفاعل معه الحضور، ثم ألقى الشاعر ‏إبراهيم المهدي قصيدة فصحى نالت استحسان الحضور، بعد ذلك قدّمت الكاتبة فاتن محمد حسين كلمة عن دور المرأة في التنمية، أشارت فيها إلى الدور الكبير للمرأة السعودية في التنمية الوطنية، وما قامت به منذ تأسيس هذه البلاد حتى وقتنا الحاضر، الذي فتح آفاقًا أوسع للمرأة السعودية، بعد ذلك قدّمت فرقة "رام" الاستعراضية للأطفال بقيادة لطيفة الزهراني ومحمود حافظ، اسكتش بعنوان "قصة بلادي" تم إنتاجه خصيصًا لهذه المناسبة بمشاركة الفنان داوود سليمان، وهو عبارة عن حوار درامي غنائي جميل عن قصة تأسيس هذه البلاد من فكرة وتأليف الشاعر الدكتور خضر اللحياني والحان محمد العصيمي.