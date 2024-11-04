تعيين السعودية "نوف المروعي" رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات "اليوغا"

عيّنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا، نوف المروعي، رئيسة للجنة السعودية لليوغا رئيسة للاتحاد الآسيوي للرياضة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية السادس الذي استضافته مدينة دبي برعاية اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ووزارة الرياضة الإماراتية بحضور رؤساء وممثلين عن الاتحادات الوطنية من 13 دولة.
وأعربت "المروعي" عن سعادتها بالثقة التي حظيت بها بالإجماع من جانب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا، بعد تعيينها رئيسة للاتحاد الآسيوي؛ مؤكدة أن هذا الاختيار يعود إلى ريادة السعودية الرياضية.
وأعربت عن شكرها وتقديرها وامتنانها، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما يوليانه من دعم سخي ولا محدود للرياضة السعودية، وبالأخص الرياضة النسائية بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.