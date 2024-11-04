تعيين السعودية "نوف المروعي" رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات "اليوغا"

وأعربت عن شكرها وتقديرها وامتنانها، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما يوليانه من دعم سخي ولا محدود للرياضة السعودية، وبالأخص الرياضة النسائية بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.