"موارد مكة" تدشن مبادرة طاولة العائلة للأسر المنتجة

وتأتي هذه المبادرات ضمن المبادرات الداعمة التي انطلقت من فريق تسكين الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة محمد بن جلال الغامدي، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتفعيل المبادرات في الدورة السابعة لملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات"، ودعم لمشاريع الأسر المنتجة وخلق فرص العمل وتطوير الصناعات والحرف الوطنية، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم الأسر المنتجة.