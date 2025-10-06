في إنجاز نوعي.. "تخصصي الجوف" يحصد اعتماد المنشآت الصديقة لكبار السن

ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على التزام تجمع الجوف الصحي بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، وتعزيز مفهوم "المنشآت الصديقة لكبار السن" ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، بما يتوافق مع توجهات وزارة الصحة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.