في إنجاز نوعي.. "تخصصي الجوف" يحصد اعتماد المنشآت الصديقة لكبار السن

في إنجاز نوعي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الصحية بمنطقة الجوف، حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على شهادة الاعتماد الكامل لمعايير المنشآت الصديقة لكبار السن، وذلك خلال ملتقى صحة كبار السن والأنظمة الداعمة، الذي أُقيم في الرياض برعاية معالي وزير الصحة.
وشهد الملتقى تكريم تجمع الجوف الصحي تقديرًا لجهوده في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، وتطبيقه للمعايير التي تضمن بيئة علاجية آمنة وشاملة تراعي احتياجات هذه الفئة الغالية.
ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على التزام تجمع الجوف الصحي بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، وتعزيز مفهوم "المنشآت الصديقة لكبار السن" ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، بما يتوافق مع توجهات وزارة الصحة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد تجمع الجوف الصحي أن هذا الاعتماد يُعد ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة لتطوير بيئة المستشفيات بما يلائم احتياجات كبار السن، سواء من خلال تهيئة المرافق الصحية، أو تدريب الكوادر الطبية والتمريضية، أو تحسين إجراءات الخدمة الصحية لتكون أكثر إنسانية وفاعلية.
ويُعد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي من أبرز الصروح الطبية في المنطقة، ويواصل تعزيز مكانته كمركز متميز في تقديم الرعاية المتخصصة، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الخدمة لمراجعيه من مختلف الفئات العمرية.