افتتاح معرض مخرجات الأقسام التدريبية بـ"تقنية بنات" المدينة المنورة

افتتحت عميدةُ الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، معرضَ مخرجات الأقسام التدريبية للفصل التدريبي الثاني 1445هـ.
جاء ذلك بحضور منسوبات ومتدربات الكلية، وعدد من سيدات الأعمال والزوار.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المهارات التي اكتسبتها الفتيات خلال الفصل التدريبي، من خلال عرض أعمالهنّ.
وافتتح المعرض بعرض أزياء من تصميم وتنفيذ متدربات قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء.
كما احتوى على عرض لأعمال قسم تقنية التزيين والتجميل في قصّ وتسريح الشعر والمكياج الإعلامي.
وقدمت متدرباتُ قسم تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، أعمالَهنّ في تصميم الموشن جرافيك، والمواقع الإلكترونية، وتصميم الفيديو، ومونتاج الصوت، وتصميم الشعارات.
واستعرضت متدرباتُ قسم التقنية الإدارية والمالية، عددًا من مشروعات وتصميمات المكاتب والشركات.