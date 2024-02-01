افتتاح معرض مخرجات الأقسام التدريبية بـ"تقنية بنات" المدينة المنورة

وقدمت متدرباتُ قسم تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، أعمالَهنّ في تصميم الموشن جرافيك، والمواقع الإلكترونية، وتصميم الفيديو، ومونتاج الصوت، وتصميم الشعارات.