لتقديم الإرشادات اللازمة لتجاوز الضغوط النفسية.. مدير تعليم مكة يتفقد سير الاختبارات في المدارس

تفقَّد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام في عدد من مدارس المنطقة، وزار قاعات الاختبارات ولجان التصحيح والرصد والكنترول، إضافة إلى مرافق مدارس تعليم مكة؛ للاطمئنان على سير العملية الاختبارية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.