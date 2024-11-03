لتقديم الإرشادات اللازمة لتجاوز الضغوط النفسية.. مدير تعليم مكة يتفقد سير الاختبارات في المدارس

تفقَّد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام في عدد من مدارس المنطقة، وزار قاعات الاختبارات ولجان التصحيح والرصد والكنترول، إضافة إلى مرافق مدارس تعليم مكة؛ للاطمئنان على سير العملية الاختبارية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.
وأثنى المدير العام للتعليم على الجهود المبذولة من قِبل المعلمين والإداريين مشيدًا بالتزامهم وتفانيهم في تسهيل أداء الاختبارات للطلاب، وضمان انسيابية العملية بكفاءة عالية.
وعبَّر عن شكره وتقديره للعاملين كافة في لجان التصحيح والرصد والتنظيم، الذين أسهموا في إنجاح فترة الاختبارات، مؤكدًا حرص "تعليم مكة" على توفير بيئة مريحة، تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها المدير العام للتعليم؛ لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المدارس، وضمان تحقيق الأهداف التعليمية، وتوفير الدعم اللازم للطلاب خلال فترة الاختبارات.
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدمة الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية؛ لدعم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك بدءًا من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1446هـ، من الساعة الـ8:00 صباحًا إلى الـ2:00 ظُهرًا.
وأوضحت الإدارة أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات، وتقديم الإرشادات التي تساعد على تجاوز الضغوط النفسية المرتبطة بها، وذلك عبر الهاتف الاستشاري 0125500994.