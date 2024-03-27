"كفى القنفذة" تقود 165 شخصًا للإقلاع عن التدخين منذ بداية رمضان

كشف المدير التنفيذي لفرع جمعية "كفى" بالقنفذة حمزة الحليسي أن أكثر من 165 شخصًا أقلعوا عن التدخين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وقال "الحليسي": قدمت العيادات المتنقلة والثابتة 200 استشارة وتم توزيع 4000 كرت توعوي، فيما استفاد 270 شخصاً من عيادة السكري والضغط، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 5200 شخص.
وكان فرع جمعية "كفى" بالقنفذة قد نفذ مبادرة "رمضان غيرني" بالتعاون مع مستشفى القنفذة العام وفريق "كفى" التطوعي والتطوع الصحي في عدد من الجهات الحكومية والمراكز التجارية والحدائق العامة والملاعب.
واشتملت المبادرة على معارض توعوية وعيادة للإقلاع عن التدخين، وقسم السكري والضغط، وتم وتوزيع الهدايا التوعوية على المتسوقين.
وقدم مدير الجمعية شكره لمدير مستشفى القنفذة العام وفريق "كفى" التطوعي والتطوع الصحي على هذا العطاء المتجدد.