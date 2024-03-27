"كفى القنفذة" تقود 165 شخصًا للإقلاع عن التدخين منذ بداية رمضان

وكان فرع جمعية "كفى" بالقنفذة قد نفذ مبادرة "رمضان غيرني" بالتعاون مع مستشفى القنفذة العام وفريق "كفى" التطوعي والتطوع الصحي في عدد من الجهات الحكومية والمراكز التجارية والحدائق العامة والملاعب.