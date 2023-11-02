"جودة" ومستشفى "صحة" الافتراضي يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعاون المشترك

وتجاوز عدد الحضور لملتقى الصحة العالمي 111 ألف زائر من المهتمين والمتخصصين والعاملين في المجال الصحي، إضافة إلى 100 متحدث في 30 جلسة حوارية، و300 شركة من الشركات العارضة المحلية والإقليمية والعالمية من 29 دولة.