"جودة" ومستشفى "صحة" الافتراضي يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعاون المشترك

وقعت جمعية جودة الرعاية الصحية اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمستشفى صحة الافتراضي، وذلك بملتقى الصحة العالمي.
وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية جودة الرعاية الصحية الدكتور خالد خضر والمدير التنفيذي لمستشفى "صحة" الافتراضي بوزارة الصحة المهندس منى السبيعي، حيث تضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستشارات والدراسات والأبحاث والتدريب والتطوير للعاملين في المجال الصحي.
من جهة أخرى رعت جمعية جودة الرعاية الصحية مؤتمر الجودة في الرعاية الصحية والذي أقيم على هامش ملتقى الصحة العالمي بعنوان: "تعزيز جودة الرعاية الصحية" برئاسة الدكتور خالد خضر وبمشاركة كبار المتحدثين من قيادات وخبراء من مختلف القطاعات الصحية محلياً ودولياً.
وتجاوز عدد الحضور لملتقى الصحة العالمي 111 ألف زائر من المهتمين والمتخصصين والعاملين في المجال الصحي، إضافة إلى 100 متحدث في 30 جلسة حوارية، و300 شركة من الشركات العارضة المحلية والإقليمية والعالمية من 29 دولة.