"الزايدي" يطلق مبادرة "الطائف أمانة" للحفاظ على المتنزهات والمسطحات الخضراء

أطلق أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي مبادرة "الطائف أمانة" في جميع متنزهات محافظة الطائف، حيث أوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المتنزهات بعدم ترك النفايات، مع استشعار قيمة النظافة كقيمة جمالية وسلوك إيماني.
وذلك من خلال توعية الزوار والمتنزهين بأهمية المحافظة على البيئة والنظافة في المواقع السياحية، وسيتم توزيع بعض المطويات والبروشورات والهدايا العينية، وتهدف الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى تنمية نمط السياحة البيئية في المصايف، وزيادة استمتاع السائح مع المحافظة على البيئة، من خلال تثقيف السياح والمواطنين والمقيمين.
وتبنّت الوحدة الإشرافية لتمكين القطاع غير الربحي بأمانة الطائف هذه المبادرة، بالتعاون مع أبناء وبنات الطائف من المتطوعين والمتطوعات والجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
وأشارت الأمانة إلى أنه سيتم توزيع أكياس نفايات وملقاط للزوّار والمصطافين؛ بهدف التعريف بالحملة، إضافة إلى وضع مخلفاتهم في الأكياس التي تمّ تسليمها لهم.
وكما سيتم بث عبارات ترحيبية على اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية التي تحمل عبارات ترحيبية بالزوّار والمصطافين في محافظة الطائف.
وتعمل الأمانة عبر مبادراتها المختلفة على استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين والمتطوعات للإسهام في التعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على المتنزهات والمسطحات الخضراء، والحد من مظاهر التشوه البصري.