"الزايدي" يطلق مبادرة "الطائف أمانة" للحفاظ على المتنزهات والمسطحات الخضراء

وذلك من خلال توعية الزوار والمتنزهين بأهمية المحافظة على البيئة والنظافة في المواقع السياحية، وسيتم توزيع بعض المطويات والبروشورات والهدايا العينية، وتهدف الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى تنمية نمط السياحة البيئية في المصايف، وزيادة استمتاع السائح مع المحافظة على البيئة، من خلال تثقيف السياح والمواطنين والمقيمين.