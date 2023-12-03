تواصُل فعاليات ملتقى "لأجلهم" الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

فيما ناقشت الجلسة الثانية "مكونات القطاع غير الربحي للتمكين والاستدامة"؛ حيث تناولت أهمية الوقف وأثره على تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الوقف في التنمية المستدامة، إلى جانب بناء ثقافة الابتكار في منظمات الأوقاف المشتركة.