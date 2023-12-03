تواصُل فعاليات ملتقى "لأجلهم" الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة
تُواصل جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "اقتصاد مزدهر"، في أمانة المنطقة الشرقية الدمام.
وانطلقت فعاليات الملتقى، السبت، برعاية أمير الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وبدأت أولى جلسات اليوم الثاني من الملتقى، بعنوان "التدخل المبكر استثمار للمستقبل"، والتي بيّنت أهمية التشخيص الدقيق للتدخل المبكر في العلاج والتأهيل المبكر بعد علاج الإصابات، بالإضافة إلى التأهيل المبكر وأثره الاقتصادي العام.
فيما ناقشت الجلسة الثانية "مكونات القطاع غير الربحي للتمكين والاستدامة"؛ حيث تناولت أهمية الوقف وأثره على تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الوقف في التنمية المستدامة، إلى جانب بناء ثقافة الابتكار في منظمات الأوقاف المشتركة.
وتناولت الجلسة الثالثة "نحو أسرة مستقرة لاقتصاد مزدهر"، أبرز الطرق الصحيحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاكل المتوقعة والحالية ومعالجتها، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة وأسرهم.
واختتم الملتقى فعالياته بورش عمل تدريبية تناولت "تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل"، و"برنامج الكشاف للأمراض الوراثية الاستقلابية".
يُذكر أن الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، يختتم فعالياته، يوم غد الاثنين، بحفل ختامي يرعاه أمير الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، في أمانة المنطقة بالدمام.