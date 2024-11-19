أكثر من 22 ألف مستفيد من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمستشفى الفيصل بالرياض

وأوضحت إدارة المستشفى أن الحملة شملت 22 زيارة ميدانية استهدفت الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات، بالإضافة إلى تخصيص عيادة داخل المستشفى لتقديم اللقاح. وقد شارك في الحملة 30 ممارسًا صحيًا من الكوادر المؤهلة، مقدمين خدماتهم يوميًا من الأحد إلى الخميس، بين الساعة 8 صباحًا و3 مساءً.