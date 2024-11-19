أكثر من 22 ألف مستفيد من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمستشفى الفيصل بالرياض

أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن تطعيم أكثر من 22 ألف مستفيد ضمن حملته الشاملة للتصدي للإنفلونزا الموسمية.
وأوضحت إدارة المستشفى أن الحملة شملت 22 زيارة ميدانية استهدفت الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات، بالإضافة إلى تخصيص عيادة داخل المستشفى لتقديم اللقاح. وقد شارك في الحملة 30 ممارسًا صحيًا من الكوادر المؤهلة، مقدمين خدماتهم يوميًا من الأحد إلى الخميس، بين الساعة 8 صباحًا و3 مساءً.
وأكدت الحملة أن اللقاح يُعدّ الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية وتقليل خطر الإصابة بالفيروس.
كما ركزت على نشر التثقيف الصحي وتعزيز الوعي بأهمية اللقاحات الوقائية، مشيرة إلى دورها الأساسي في الحد من انتشار الأمراض المعدية، خاصة خلال مواسم الذروة.
ودعت الحملة الجميع إلى أخذ المبادرة لحماية أنفسهم ومجتمعهم، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة.