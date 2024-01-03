"تراحم الطائف" تُطلق مبادرةَ "سلامتكم تهمّنا" وتقدّم الهدايا لمرضى "التخصصي"

أطلقت لجنةُ رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالطائف، مبادرةَ "سلامتكم تهمّنا"؛ حيث زارت المرضى المنومين من النزلاء بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، بالتعاون المشترك مع السجن العام بالمحافظة والمستشفى.
ومثّل "تراحم" المديرُ التنفيذي عيسى بن أحمد عسوان، برفقة العقيد محمد بن سعد الزهراني مدير السجن العام بالمحافظة، وبحضور مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الصحة النفسية للمرضى، والاطمئنان على صحتهم، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وتأكيدًا على القيم الإسلامية لزيارة المريض والتلاحم، وتحقيق مبدأ الألفة والمحبة؛ ممّا يغير الأثر النفسي على النزيل.