"تراحم الطائف" تُطلق مبادرةَ "سلامتكم تهمّنا" وتقدّم الهدايا لمرضى "التخصصي"

يأتي ذلك في إطار تعزيز الصحة النفسية للمرضى، والاطمئنان على صحتهم، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وتأكيدًا على القيم الإسلامية لزيارة المريض والتلاحم، وتحقيق مبدأ الألفة والمحبة؛ ممّا يغير الأثر النفسي على النزيل.