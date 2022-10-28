"الحوشاني" يتفقد المنشآت التدريبية بالقصيم ويقف على مستويات الإنجاز بالمشاريع

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني قيادات المنشآت التدريبية بمنطقة القصيم ضمن جولته التفقدية للمنطقة، لبحث شؤون التدريب، والوقوف على استعداد الكليات التقنية للبنين والبنات والعمل على دعم احتياجاتها بما يخدم العملية التدريبية.
وتفصيلاً، تضمنت الجولة الميدانية الوقوف على العديد من مشاريع التدريب التقني والمهني بالمنطقة ومستويات الإنجاز والتقدم فيها ونتج عن هذه الزيارة والتي استمرت لمدة يومين العديد من التوجيهات فيما يخدم التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وذلك بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس أحمد علي الحمودي ومدير عام مركز الأعمال وخدمة المجتمع المهندس عبدالله بن علي السلامة.
وثمّن المهندس "الحمودي"، الدعم الذي يجده التدريب التقني والمهني بالمنطقة من قبل المحافظ وقيادات المؤسسة وتذليل كافة الصعوبات لما يحقق مستهدفات المؤسسة وأهدافها ومشاركاتها في تنمية الوطن ورؤيته المباركة.