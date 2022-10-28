"الحوشاني" يتفقد المنشآت التدريبية بالقصيم ويقف على مستويات الإنجاز بالمشاريع

وتفصيلاً، تضمنت الجولة الميدانية الوقوف على العديد من مشاريع التدريب التقني والمهني بالمنطقة ومستويات الإنجاز والتقدم فيها ونتج عن هذه الزيارة والتي استمرت لمدة يومين العديد من التوجيهات فيما يخدم التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وذلك بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس أحمد علي الحمودي ومدير عام مركز الأعمال وخدمة المجتمع المهندس عبدالله بن علي السلامة.