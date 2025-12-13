"مجتمع وصل" ينظّم لقاءً متخصصًا يناقش الأثر الاتصالي للأحداث الرياضية بحضور نخبة من قيادات الإعلام والتسويق

وناقش المتحدثون خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بممارسات الاتصال في القطاع الرياضي، وتطورها بعد رؤية 2030، ومن أبرز هذه الممارسات عدم الانكفاء، وزيادة الديناميكية، والتواصل بين الجهات، ومضاعفة القيمة التسويقية، والتخطيط الاتصالي للأحداث، وإدارة الرسائل الإعلامية، وأهمية التواجد الميداني للإعلاميين، والتكامل بين الجهات المنظمة والشركاء الإعلاميين، إضافة إلى دور المنصات الرقمية في توسيع نطاق الوصول والتأثير، وأهمية الاتصال في إدارة السمعة، وتعزيز ثقة الجمهور، والتسويق الرياضي الاستثماري.