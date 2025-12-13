"مجتمع وصل" ينظّم لقاءً متخصصًا يناقش الأثر الاتصالي للأحداث الرياضية بحضور نخبة من قيادات الإعلام والتسويق

نظّم مجتمع وصل التطوعي مساء اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 لقاءً حواريًا بعنوان "الأثر الاتصالي من الأحداث الرياضية"، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المهنية المتخصصة، وبحضور نخبة من المختصين والمهتمين بقطاع الاتصال والإعلام والتسويق الرياضي.
وسلّط اللقاء الضوء على دور الاتصال الإستراتيجي في صناعة الأحداث الرياضية الحديثة، وأهميته في بناء الصورة الذهنية للفعاليات الرياضية، وتعزيز التفاعل الجماهيري، ورفع مستوى التأثير الإعلامي، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للأحداث الرياضية وتحقيق أثر مستدام يتجاوز زمن إقامة الحدث.
وناقش المتحدثون خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بممارسات الاتصال في القطاع الرياضي، وتطورها بعد رؤية 2030، ومن أبرز هذه الممارسات عدم الانكفاء، وزيادة الديناميكية، والتواصل بين الجهات، ومضاعفة القيمة التسويقية، والتخطيط الاتصالي للأحداث، وإدارة الرسائل الإعلامية، وأهمية التواجد الميداني للإعلاميين، والتكامل بين الجهات المنظمة والشركاء الإعلاميين، إضافة إلى دور المنصات الرقمية في توسيع نطاق الوصول والتأثير، وأهمية الاتصال في إدارة السمعة، وتعزيز ثقة الجمهور، والتسويق الرياضي الاستثماري.
وشارك في اللقاء كل من الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، مدير عام التسويق بوزارة الرياضة، ود. مقبل بن جديع، الرئيس التنفيذي لشركة FG SPORTS، ود. ماجد الدسيماني، المشرف العام على المركز الإعلامي لشركة القدية للاستثمار، حيث استعرضوا تجاربهم العملية في إدارة الاتصال والتسويق للأحداث الرياضية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، والفرص المستقبلية لتطوير الأداء الاتصالي بما يواكب التحولات المستمرة في المشهد الرياضي.
وأدار اللقاء فيصل عطا، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لمجتمع وصل، الذي أكد أن مثل هذه اللقاءات الحوارية تسهم في رفع جودة النقاش المهني، وتدعم نقل التجارب والخبرات بين الممارسين، مشيرًا إلى أن الاتصال بات عنصرًا أساسيًا في صناعة الأثر وتعزيز قيمة الأحداث الرياضية لدى مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لمجتمع وصل محمد الرزقي أن اللقاء يأتي امتدادًا لرؤية "مجتمع وصل" في دعم الممارسات المهنية في قطاع الاتصال، مؤكدًا أن التأسيس المهني يبدأ من بناء الفرص وتوجيه الطاقات نحو المعرفة التخصصية، وتسليط الضوء على المجالات الإعلامية النوعية، من خلال مبادرات تسهم في تمكين الممارسين وصناعة الأثر ضمن رؤية واضحة تعزز التكامل بين المجتمع والقطاع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مجتمع وصل، وهو مجتمع مهني غير ربحي يُعنى بتعزيز مبادرات الاتصال، وتبادل المعرفة بين ممارسي الإعلام والاتصال، وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية، إلى جانب الإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وبناء مساحات مهنية للحوار وتبادل الخبرات.
يُشار إلى أن مبادرات مجتمع وصل أسهمت في استقطاب تفاعل واسع من الممارسين والمهتمين، حيث شارك في برامجه وفعالياته المهنية أكثر من 1400 مسجّل، وتنوّعت محاوره عبر 6 مسارات اتصالية، وبما يزيد على 16 ساعة مهنية، ما يعكس اتساع أثر المجتمع ودوره في دعم وتمكين مجتمع الإعلام والاتصال.