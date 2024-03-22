جمعية نور توزع 11 ألف وجبة خلال 10 أيام بمخيم "إفطار ودعوة" بالدمام

بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها على الجاليات العربية والأجنبية في مخيم "إفطار ودعوة" السابع عشر الذي تقيمه جمعية الدعوة "نور" بالدمام خلال العشرة أيام الأولى في شهر رمضان المبارك أكثر من 11 ألف وجبة بمعدل 1100 وجبة تم توزيعها يومياً وسط إقبال من الجاليات على المخيم للاستفادة من أنشطته المختلفة.
وفي التفاصيل، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الهادي الشمري إن المخيم يواصل أنشطته بنجاح يومياً، حيث بلغ عدد المستفيدين منه خلال هذه الفترة 11442 مستفيداً في موقعين للإفطار، كما تم تنظيم رحلتي عمرة لـ 98 شخصاً من الجاليات بينما بلغت عدد الكلمات والدروس 25 وبلغت كلمات المواد الدعوية المقروءة 10 والمواد الدعوية المرئية 6 مواد.
ولفت "الشمري" إلى أنه تم تسجيل حوالي 80 متطوعاً وبلغت عدد الساعات التطوعية التي حققوها 1400 ساعة تطوعية، مشيراً إلى أن المتطوعين شاركوا في توزيع الوجبات وأعمال المخيم، حيث واصلوا جهودهم الكبيرة في استقبال الجاليات وتوزيعهم على الأماكن المخصصة لهم في المخيم بالإضافة إلى توزيع الوجبات عليهم.
وبين أن الجاليات المشاركة في المخيم تفاعلوا مع أنشطة المخيم المختلفة والتي تضمنت محاضرات ودروساً وبرامج تبين محاسن الدين الإسلامي.
يذكر أن الجمعية تجسد في هذا المخيم الذي يقام للعام السابع عشر على التوالي أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك من خلال مخيم الإفطار، حيث ركزت أعمالها الدعوية بشكل منظم، وحافلٍ بالبرامج المنتقاة والنوعية المؤثرة عبر دعاة مؤهلين في إطار تحقيق مستهدفات الجمعية وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية ومن ضمنها مخيم (إفطار المسلم الجديد) والذي يهدف إلى تعليم المسلم الجديد الإفطار في هذا الشهر الكريم لتعزيز وتوثيق أواصر العلاقة معه.