"اعرف أرقامك".. مبادرة تطوعية بتعليم القويعية

أطلقت إدارة تعليم محافظة القويعية، ممثلة في قسم الشؤون الصحية المدرسية، أمس الخميس، مبادرة "اعرف أرقامك" التطوعية"، بالتعاون مع مستشفى القويعية العام. وأقيمت الفعالية بمقرّ إدارة التعليم، وشهدت إقبالًا من منسوبي وزوار الإدارة.