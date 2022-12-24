"اعرف أرقامك".. مبادرة تطوعية بتعليم القويعية

أطلقت إدارة تعليم محافظة القويعية، ممثلة في قسم الشؤون الصحية المدرسية، أمس الخميس، مبادرة "اعرف أرقامك" التطوعية"، بالتعاون مع مستشفى القويعية العام. وأقيمت الفعالية بمقرّ إدارة التعليم، وشهدت إقبالًا من منسوبي وزوار الإدارة.
وأوضح مدير تعليم القويعية صالح بن عبد الله الزهراني، أن المبادرة تهدف لإيجاد مجتمع صحي وآمن وواع، إلى جانب رفع درجة المبادرة في الكشف المبكر على السكر والضغط، وتعزيز الجانب الصحي للفرد والمجتمع.
من جانبه أوضح مدير مستشفى القويعية العام الأخصائي عايض العصيمي، أن الحملة تأتي في إطار مواجهة مخاطر انتشار الأمراض المزمنة والمشكلات والآثار السلبية المترتبة عليها، وأن المبادرة تُسلط الضوء على عوامل خطورة الأمراض المزمنة تحت شعار "اعرف أرقامك"، ورفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.