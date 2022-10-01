تزيَّنت بـ"الأخضر".. "ثانوية جابر بن حيان" بالمجاردة تحتفل باليوم الوطني الـ92

تزيَّنت بـ"الأخضر".. "ثانوية جابر بن حيان" بالمجاردة تحتفل باليوم الوطني الـ92
أقامت مدرسة جابر بن حيان الثانوية بمحافظة المجاردة احتفالاً باليوم الوطني الـ92، وتزينت بالأخضر، وتوشح الطلاب بالأعلام والشعارات والكلمات الوطنية بمشاركة المعلمين.
تضمَّن الحفل الذي أُقيم تحت إشراف مدير المدرسة الدكتور سعد غازي الشهري، ورائد النشاط علي الحسيني، القصائد الوطنية، والفلكلورات الوطنية، وصور ولاة الأمر -حفظهم الله-.
كما تضمَّن معرضًا تشكيليًّا للفنان التشكيلي محمد زهير الشهري، عضو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير "جسفت"، احتوى على رسوماته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إضافة لمنحوتات صخرية، عمل عليها الشهري، ونحت عليها (سلمان بن عبدالعزيز - محمد بن سلمان - هي لنا دار - 92 عامًا).
وقال الدكتور سعد غازي في كلمته للطلاب: "نحتفل اليوم في بلادنا بهذه الذكرى الغالية، وقلوبنا مفعمة بمشاعر الزهو والفخر بما تحقق تاريخيًّا من توحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وما استكمله من بعده ملوك السعودية -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان. وعبر هذا التاريخ الطويل والشعب والقيادة في تلاحم لا نظير له لبناء أغلى وطن".
وأضاف في حديثه للطلاب: "حرصك على مقدرات الدولة، واجتهادك في العمل للمساهمة في التنمية والبناء عبر التخصصات التي تحتاج إليها دولتنا المباركة، ضمن أسمى الدرجات الوطنية.. فأنتم جيل المستقبل، وأمل الوطن، وسواعد سمو ولي العهد التي راهن عليها في رؤيته المباركة 2030م".