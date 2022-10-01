تزيَّنت بـ"الأخضر".. "ثانوية جابر بن حيان" بالمجاردة تحتفل باليوم الوطني الـ92

وقال الدكتور سعد غازي في كلمته للطلاب: "نحتفل اليوم في بلادنا بهذه الذكرى الغالية، وقلوبنا مفعمة بمشاعر الزهو والفخر بما تحقق تاريخيًّا من توحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وما استكمله من بعده ملوك السعودية -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان. وعبر هذا التاريخ الطويل والشعب والقيادة في تلاحم لا نظير له لبناء أغلى وطن".