اتفاقية بين غيث للخدمات الصحية و"بر فرسان" لتجويد الخدمات

وقَّعت جمعية غيث للخدمات الصحية بمنطقة جازان، اتفاقية تعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة جزر فرسان بقيمة نصف مليون ريال، وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعتها جمعية غيث، إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والبرامج المقدمة لخدمة ورعاية الأسر المستفيدة من خدمات جمعية البر بفرسان، وتشمل العمليات الجراحية والأجهزة الطبية والبرامج الأخرى.
جاء ذلك في مقر محافظة جزر فرسان بجازان.
ومثّل جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان في توقيع الاتفاقية، عضو الجمعية الدكتور رائد راجحي، فيما مثل جمعية البر بفرسان رئيس الجمعية الأستاذ سليمان بلعوص. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان الدكتور جابر شراحيلي، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمعية البر بفرسان، نصت على ثلاثة محاور وهي: العمل على تأمين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات الجمعية ضمن تسعة برامج، وتطوير برامج الرعاية والتوعية الصحية والإصلاح النفسي والاجتماعي.
وأضاف الدكتور الشراحيلي، بأن الاتفاقية نصت كذلك على التعاون والتكامل بين الجمعيتين وتبادل الخبرات، وكل ما من شأنه تجويد وتطوير العمل الخيري الصحي والمجتمعي.