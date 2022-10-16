اتفاقية بين غيث للخدمات الصحية و"بر فرسان" لتجويد الخدمات

ومثّل جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان في توقيع الاتفاقية، عضو الجمعية الدكتور رائد راجحي، فيما مثل جمعية البر بفرسان رئيس الجمعية الأستاذ سليمان بلعوص. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان الدكتور جابر شراحيلي، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمعية البر بفرسان، نصت على ثلاثة محاور وهي: العمل على تأمين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات الجمعية ضمن تسعة برامج، وتطوير برامج الرعاية والتوعية الصحية والإصلاح النفسي والاجتماعي.