"10 ورش تدريبية و40 ركنًا تسويقيًا".. محافظ وادي الدواسر يفتتح فعاليّات "القافلة الزراعية"

افتتح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود فعاليّات القافلة الزراعية الإرشادية بمحافظة وادي الدواسر والمقامة بجوار مبنى المحافظة.
وتقدم القافلة الزراعية الإرشادية للمزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة عددًا من الأنشطة والبرامج والعروض المرئية والندوات وورش العمل الحلقية بعدد عشر ورش، بمشاركة عديد الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
وتهدف القافلة الزراعية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وتضم القافلة 40 ركنًا مخصصًا للمزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية، وديوانية إرشادية متنقلة، وعروضًا مرئية إرشادية، ومسرحًا تفاعليًا وعروضًا شعبية، إلى جانب المختبر المتنقل لاستقبال عينات التربة والمياه ومتبقيات المبيدات وإجراء التحليل لها، وركنًا لعرض الخدمات التي تقدمها الوزارة, كما تضم القافلة عددًا من المختصين والخبراء في الإرشادية الزراعي وعددًا من المتطوعين.