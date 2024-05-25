"10 ورش تدريبية و40 ركنًا تسويقيًا".. محافظ وادي الدواسر يفتتح فعاليّات "القافلة الزراعية"

وتضم القافلة 40 ركنًا مخصصًا للمزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية، وديوانية إرشادية متنقلة، وعروضًا مرئية إرشادية، ومسرحًا تفاعليًا وعروضًا شعبية، إلى جانب المختبر المتنقل لاستقبال عينات التربة والمياه ومتبقيات المبيدات وإجراء التحليل لها، وركنًا لعرض الخدمات التي تقدمها الوزارة, كما تضم القافلة عددًا من المختصين والخبراء في الإرشادية الزراعي وعددًا من المتطوعين.