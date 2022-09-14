"سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الخامس

عقدت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة اجتماع الجمعية العمومية الخامس برئاسة رئيس المجلس عايض بن عبد الله بن درهم، وسط حضور ممثلي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ورحب "ابن درهم" بالأعضاء مثمنًا جهود فريق العمل والمتطوعين، ومنوهًا إلى الجهود الخيرية التي قدمتها الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية.
وناقش الاجتماع اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي للعام ٢٠٢١م، ومناقشة واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام الحالي، وتعديل لائحة الجمعية الأساسيةـ بالإضافة إلى تشكيل لجنة الانتخابات وغيرها من البنود المدرجة على أجندة الاجتماع.
وفي ذات السياق استعرض الاجتماع تقرير مشاريع السقيا الصادر عن الجمعية والمنفذة خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث بلغ عدد العبوات الموزعة على سقيا المساجد 136,200 عبوة و6,480 عبوة لسقيا المقابر ومغاسل الموتى و6,480 لسقيا الأربطة، بالإضافة إلى استفادة 210 عاملين من برنامج سقيا العمال، و3240 صائمًا، كما استفاد 189,320 من أسر الجمعيات الخيرية و477 منزل أسرة شهريًّا من مشروع السقيا بالصهاريج في القرى طوال العام، فيما وفرت الجمعية 23,840 عبوة ماء للجان العاملة في تنفيذ مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.
وأشار "ابن درهم" إلى أن تبرعات وقف السقيا بالعاصمة المقدسة تجاوزت إيراداته 11 مليون ريال من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 15 مليون ريال؛ حيث تم الكشف عن إجراءات استخراج الكروكيات من أمانة العاصمة المقدسة تمهيدًا لتصميم خرائط مبنى إداري تجاري على العقار الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بمكة المكرمة بمبلغ أربعة ملايين وتسعمائة ألف ريال.
يذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تواصل استقبال التبرعات لدعم مشاريع السقيا على حساب مصرف الراجحي رقم:
SA0680000502608010169137
وحساب البنك الأهلي السعودي رقم:
SA2010000012600000515407
فيما يمكن الاستفسار عن هذه المشاريع من خلال الأرقام:
0533317455 - 0506668129