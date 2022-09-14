"سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الخامس

وفي ذات السياق استعرض الاجتماع تقرير مشاريع السقيا الصادر عن الجمعية والمنفذة خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث بلغ عدد العبوات الموزعة على سقيا المساجد 136,200 عبوة و6,480 عبوة لسقيا المقابر ومغاسل الموتى و6,480 لسقيا الأربطة، بالإضافة إلى استفادة 210 عاملين من برنامج سقيا العمال، و3240 صائمًا، كما استفاد 189,320 من أسر الجمعيات الخيرية و477 منزل أسرة شهريًّا من مشروع السقيا بالصهاريج في القرى طوال العام، فيما وفرت الجمعية 23,840 عبوة ماء للجان العاملة في تنفيذ مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.