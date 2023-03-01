الطائف.. "بن نهار" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" بالقاعة الكبرى بجامعة الطائف؛ وذلك بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.
وألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ياسر بن حامد الشريف، كلمةً بهذه المناسبة، تَطَرّق فيها إلى أهمية السلامة وضرورة رفع مستوى الوعي وتضافر جهود الجميع لتحقيق أعلى مستوى من السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وتأتي هذه المشاركة ضمن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني ومديريات المناطق والإدارات التابعة لها بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.
وشارك في المعرض المصاحب لهذا الاحتفال العديدُ من الجهات الحكومية والأهلية والذي يحتوي على عدد من الأجنحة التي تعالج كثيرًا من الأخطاء والأخطار، وتساهم في نشر ثقافة السلامة.