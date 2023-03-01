الطائف.. "بن نهار" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

وشارك في المعرض المصاحب لهذا الاحتفال العديدُ من الجهات الحكومية والأهلية والذي يحتوي على عدد من الأجنحة التي تعالج كثيرًا من الأخطاء والأخطار، وتساهم في نشر ثقافة السلامة.