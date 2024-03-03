"أيتام جدة "تطلق حملة "سند يتيم" لدعم الأيتام وأسرهم في رمضان

وأهاب ناقرو أن من أراد المساهمة في هذا الخير المبارك والنفع العظيم يمكنه ذلك من خلال التواصل مع الجمعية عبر حسابات التواصل الاجتماعي ‏@aytaamjed أو من خلال رقم الجوال الخاص بالجمعية أو من خلال المتجر الإلكتروني، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يجزي كل من يساهم في إسعاد أبنائنا الأيتام خيراً، وأن يكتب بذلهم في ميزان حسناتهم.