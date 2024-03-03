"أيتام جدة "تطلق حملة "سند يتيم" لدعم الأيتام وأسرهم في رمضان

أطلقت جمعية رعاية الأيتام بجدة، حملة سند يتيم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً منها على دعم الأيتام وأسرهم استشعاراً منها باحتياجات تلك الفئات، وتحقيقاً لمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع من خلال استهداف الفئات المحتاجة من الأيتام ببرامجها وخدماتها المختلفة، وتضم الحملة 11 مشروعاً متنوعاً بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وصرح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م.محمد بن عبدالرحيم ناقرو أن حملة "سند يتيم" تتمثل في عدد من المشاريع وهي كفالة اليتيم وكفالة الأرملة وكسوة يتيم والأوقاف وزكاة المال والسلة الغذائية وسقيا يتيم وعمرة يتيم وأمه، وتفريج كرب وصدقة الشفاء وبرنامج دعم الكفالة, مشيراً إلى أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد "ناقرو" أن الجمعية تسعى لتحسين خدماتها تجاه الأسر المحتاجة والأيتام، في الجوانب الأخرى المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية، داعياً أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للمساهمة السخية في حملة "سند يتيم"، طلباً للمثوبة وتجسيداً للإحسان لليتيم وأنه سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين.
وأهاب ناقرو أن من أراد المساهمة في هذا الخير المبارك والنفع العظيم يمكنه ذلك من خلال التواصل مع الجمعية عبر حسابات التواصل الاجتماعي @aytaamjed أو من خلال رقم الجوال الخاص بالجمعية أو من خلال المتجر الإلكتروني، سائلاً الله في ختام تصريحه أن يجزي كل من يساهم في إسعاد أبنائنا الأيتام خيراً، وأن يكتب بذلهم في ميزان حسناتهم.