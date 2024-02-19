أهالي"القريات" يُشيعون الكاتب "سليم الحريّص"

وكانت "القريات" خاصة وإعلام منطقة الجوف وشمال المملكة عامة، قد افتقدوا قبل سنوات لكتابات "الحريّص" الجريئة والهادفة بعد أن منعته حالته الصحية من الكتابة؛ بسبب حادث مروري تعرّض له قبل سنوات على طريق "القريات- طريف"، أثناء عودته من قريته ومسقط رأسه "كاف"، ومنعه من ممارسة عشقه الصحافي الذي تعوّد عليه ويتنفسه.