الطائف تستعد للعيد بـ 800 مهمة عمل لتهيئة المصليات والمواقع بالخدمات البلدية

وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي قد وقف على العديد من المواقع؛ ومنها مواقيت العمرة في السيل الكبير (قرن المنازل) ووادي محرم بالهدا، واطلع على الجهود البلدية المقدمة للمعتمرين، ووجّه بدعم الخدمات في مواقع مختلفة؛ للتسهيل على الزوار والمعتمرين والأهالي، وتأتي خطط الأمانة مع شركائها؛ لضمان راحة الأهالي خلال أدائهم لصلاة العيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.