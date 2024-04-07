الطائف تستعد للعيد بـ 800 مهمة عمل لتهيئة المصليات والمواقع بالخدمات البلدية

بدأت فرق أمانة الطائف وعبر 11 بلدية فرعية و11 بلدية مرتبطة (بلديات محافظات: تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، وبلديات: قيا والمحاني والقريع بني مالك وبني سعد وظلم) في تهيئة جوامع العيد المعتمدة والمواقع المجاورة لها.
ويأتي ذلك ضمن جهود التنسيق المشترك مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وشركاء الأمانة بما يحقق المصلحة العامة، وتشمل الأعمال الجارية تكثيف جهود النظافة والصحة العامة والإصحاح البيئي، ومعالجة التشوهات البصرية وتوزيع حاويات النفايات، بالإضافة إلى تخصيص فرق ميدانية مدعومة بالآليات والعمالة للعمل المتواصل بمحيط المصليات أثناء وخلال وبعد صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ.
وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي قد وقف على العديد من المواقع؛ ومنها مواقيت العمرة في السيل الكبير (قرن المنازل) ووادي محرم بالهدا، واطلع على الجهود البلدية المقدمة للمعتمرين، ووجّه بدعم الخدمات في مواقع مختلفة؛ للتسهيل على الزوار والمعتمرين والأهالي، وتأتي خطط الأمانة مع شركائها؛ لضمان راحة الأهالي خلال أدائهم لصلاة العيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتنفذ وكالة الخدمات والبلديات الفرعية خطة استباقية من خلال فرق وآليات الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة الصحة العامة، وتعاون 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية (بلديات شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا، السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد).
وجرى تعزيز أعمال النظافة وإزالة الحشائش وأعمال الوقاية الصحية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وأنجزت الفرق الميدانية مدعومة بالآليات أكثر من 800 مهمة عمل بالمواقع المجاورة الجوامع، كما تم تخصيص فرق عمل للمتابعة المستمرة للمواقع ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري، وكثفت فرق الإصحاح البيئي أعمال الرش والمكافحة الحشرية.
كما دعمت أعمال الرقابة البلدية على المرافق التي ستعمل عقب الصلاة وخلال أيام العيد والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بها ووجود التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين بها، ومراقبة تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد المستخدمة والمعروضة، وسلامة بيئة وأدوات التحضير بهدف تعزيز كفاءة الأغذية وسلامتها وفق خطة الأمانة لعيد الفطر الموسمية.