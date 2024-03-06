مدير "زراعة عسير" يشهد تركيب أول محرك لقوارب الصيد بالقحمة

شهد كل من رئيس مركز القحمة بمنطقة عسير تركي بن محمد اليزيدي، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، تركيب أول محرك لقوارب الصيد بالقحمة.
وتفصيلاً، قام المهندس أحمد بن محمد بن مجثل بزيارة لمرفأ القحمة؛ للوقوف والإشراف على بدء تنفيذ مشروع توريد وتركيب محركات قوارب الصيد للصيادين السعوديين، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الصيادين السعوديين، وتعزيز الاهتمام بهذه المهنة الأصيلة.
وأكد آل مجثل اهتمام الدولة -أيدها الله- بأبنائها المواطنين أيًّا كانت مجالات أعمالهم، ومن ذلك الاهتمام بالصيادين المحليين.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من برامج الدعم التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للصيادين، ومن ذلك مشروع تركيب محركات قوارب الصيد، الذي يتم تنفيذه في مرحلته الحالية بمنطقة عسير بوصفها أول منطقة تشهد تنفيذ المشروع على مستوى السعودية.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف الصيادين السعوديين الذين يقومون بعملية الصيد بأنفسهم دون الحاجة للعمالة الأجنبية.