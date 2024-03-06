مدير "زراعة عسير" يشهد تركيب أول محرك لقوارب الصيد بالقحمة

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من برامج الدعم التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للصيادين، ومن ذلك مشروع تركيب محركات قوارب الصيد، الذي يتم تنفيذه في مرحلته الحالية بمنطقة عسير بوصفها أول منطقة تشهد تنفيذ المشروع على مستوى السعودية.