توقيع مذكرة شراكة مجتمعية بين "تقنية القنفذة" وجمعية إثراء التعليمية

وقعت الكلية التقنية بالقنفذة مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة والتي تهدف إلى إقامة تعاون مشترك يسهم في تبادل المنافع بينهما لتعزيز المساهمة في تقديم الخدمة المجتمعية من خلال تنفيذ عديد الخدمات والأعمال للمجتمع، وإبراز دور الكلية في المسؤولية المجتمعية، وتعزيز ثقافة التدريب التقني والعمل المهني، وفيما يخدم الصالح العام.