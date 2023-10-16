توقيع مذكرة شراكة مجتمعية بين "تقنية القنفذة" وجمعية إثراء التعليمية

وقعت الكلية التقنية بالقنفذة مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة والتي تهدف إلى إقامة تعاون مشترك يسهم في تبادل المنافع بينهما لتعزيز المساهمة في تقديم الخدمة المجتمعية من خلال تنفيذ عديد الخدمات والأعمال للمجتمع، وإبراز دور الكلية في المسؤولية المجتمعية، وتعزيز ثقافة التدريب التقني والعمل المهني، وفيما يخدم الصالح العام.
وقع الاتفاقية من الجانبين عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقعدي والمدير التنفيذي للجمعية أحمد محمد الصحبي وبحضور قيادات الكلية والمشرفين على تنفيذ المبادرة من الطرفين.
كما وقَّعت الكلية اتفاقية تنفيذ برامج تدريبية لمستفيدي جمعية عهد لرعاية الأيتام بالمظيلف والتي تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية لأفراد المجتمع من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر الفرعي.