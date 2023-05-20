"بيئة الطائف" تحتفي باليوم العالمي للنحل.. على هامش مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية

من جانب آخر، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن في اليوم العالمي للنحل الذي يوافق 20 مايو من كل عام يستذكر فيه الجميع أهمية النحل الذي يعد جزءًا لا يتجزأ في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والبيولوجي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتطوير قطاع النحل بما يحقق التنمية المستدامة.