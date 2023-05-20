"بيئة الطائف" تحتفي باليوم العالمي للنحل.. على هامش مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية

احتفى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع جمعية النحالين التعاونية باليوم العالمي للنحل، تحت شعار "ملتزمون بحماية النحل"، وذلك على هامش مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بالطائف.
وقدم المختصون بمكتب الوزارة بالطائف مواد تثقيفية وتوعوية لزوار مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية للاهتمام والمحافظة على النحل، وكذلك إبراز جهود الوزارة في تطوير قطاع النحل، وأهمية إدارة المناحل والأمراض والآفات التي تهددها.
من جانب آخر، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن في اليوم العالمي للنحل الذي يوافق 20 مايو من كل عام يستذكر فيه الجميع أهمية النحل الذي يعد جزءًا لا يتجزأ في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والبيولوجي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتطوير قطاع النحل بما يحقق التنمية المستدامة.