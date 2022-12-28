"فيصل بن عياف" يفتتح 17 حديقة في مدينة الرياض

افتتح أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الأربعاء، 17 حديقة توزعت في 13 حيًّا بمختلف أنحاء مدينة الرياض استكمالاً لمراحل خطة الأمانة حول زيادة عدد الحدائق العامة في الرياض، إيمانًا بدورها في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، والرفع بمستوى جودة الحياة، وتحسين المشاهد الحضرية، وتطوير البنى التحتية والفراغ العام.