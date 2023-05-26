محافظ الشملي يجتمع مع رؤساء المراكز لمتابعة سير عدد المشاريع

اجتمع محافظ محافظة الشملي (180 كم غرب حائل) مشعل حمود السليم، مع رؤساء المراكز التابعة للمحافظة؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل؛ لتوفير خدمة تنموية مناسبة للمواطنين في القرى التابعة للمحافظة، وتنفيذاً لما وجّه به أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حاثاً رؤساء المراكز على الوقوف ميدانياً على جميع الخدمات، وتلمّس الاحتياجات، وتقديم الخدمة النوعية، والرفع للمحافظة بكل الاحتياجات؛ تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة.