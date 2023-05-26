محافظ الشملي يجتمع مع رؤساء المراكز لمتابعة سير عدد المشاريع

اجتمع محافظ محافظة الشملي (180 كم غرب حائل) مشعل حمود السليم، مع رؤساء المراكز التابعة للمحافظة؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل؛ لتوفير خدمة تنموية مناسبة للمواطنين في القرى التابعة للمحافظة، وتنفيذاً لما وجّه به أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد.