جميع المرافق الغذائية تحت عين الرقيب.. أمانة الطائف تعتمد خطة عملها في رمضان

وكشف الزايدي عن خطة النظافة المكثفة خلال شهر رمضان المبارك حيث تم زيادة ساعات العمل للعمالة والآليات من خلال العمل بنظام الورديات في كافة المواقع، وسيتم زيادة عدد ردود تفريغ الحاويات، وإعادة توزيع حاويات النفايات في عدد من المواقع لمجابهة كثافة العمل خلال الفترة المقبلة، وهناك متابعة مستمرة، ورفع يومي لبرامج العمل وسير العمل في الخطة الرمضانية.