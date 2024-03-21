جدة... اتفاقية بين "التجمع الثاني" و"التطوع الطلابي لتعزيز الصحة المجتمعية"

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي بن سالم الخياط ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ماجد محمد الغامدي. وذلك للتعاون المشترك بين الطرفين بما يحقق خدمة المجتمع في مجال تعزيز الصحة المجتمعية من خلال تأهيل وتمكين طلاب وطالبات التخصصات الصحية في محافظة جدة من الفرص التطوعية الصحية الميدانية وذلك وفق أهداف رؤية المملكة 2030، لتمكين القطاع غير الربحي في المساهمة والتعاون مع الجهات الحكومية للرقي بالجهات الخيرية والحرص على تجويد الخدمات الصحية للمستفيدين.