فعاليات متنوعة.. "تعليم الطائف" يُدش أسبوع الفضاء العالمي

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن تفعيل مناسبة أسبوع الفضاء العالمي تحت شعار "الاستدامة والفضاء"، يؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحول المملكة العربية السعودية إلى مجتمع معرفي مبدع، مضيفًا أن نشر ثقافة الفضاء يسهم في تشجيع الطلبة وإثارة اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ من خلال التعاون العلمي مع الخبراء في هذا الجانب.