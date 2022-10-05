فعاليات متنوعة.. "تعليم الطائف" يُدش أسبوع الفضاء العالمي

دشن مدير التعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أسبوع الفضاء العالمي ٢٠٢٢، الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي "بنين، بنات" قسم النشاط العلمي بالتعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك، وذلك بمنتزة الردف بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية "بنين، بنات"، ورئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني.
ويعدُّ أسبوع الفضاء العالمي أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم، ويهدف إلى تثقيف المجتمع بصفة عامة والطلبة بصفة خاصة، وإبراز الدعم الحكومي بشأن الأنشطة الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليمه.
وتضمن الاحتفال العديد من البرامج والمشاركات الطلابية التي أبرزت مدى الثقافة الواسعة للطلبة عن علم الفضاء، من خلال شرح الكواكب والإبداعات المدرسية المتعلقة بعلم الفضاء.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن تفعيل مناسبة أسبوع الفضاء العالمي تحت شعار "الاستدامة والفضاء"، يؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحول المملكة العربية السعودية إلى مجتمع معرفي مبدع، مضيفًا أن نشر ثقافة الفضاء يسهم في تشجيع الطلبة وإثارة اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ من خلال التعاون العلمي مع الخبراء في هذا الجانب.
وأضاف أن المملكة تميّزت طوال السنوات الماضية على مستوى العالم في تسجيل أعلى المشاركات والفعاليات في التفوق العلمي، مؤكدًا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في المدارس لتحقيق الاستدامة والاستمرارية في ربط الطلبة بعلم الفضاء.