"سعود بن عبدالله" يرعى ملتقى اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. ويدشّن "إبداع جدة"

وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، الدكتور نايف بن عابد الزارع، خلال كلمته بهذه المناسبة إلى أنّ الملتقى يأتي تشديدًا على أهمية الدور المناط بالمؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة والأمانة ضمن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال برامج توعوية تستهدف النشء والعاملين في الميدان التعليمي، لافتًا النظر إلى أن الملتقى شهد تقديم العديد من أوراق العمل التي قدمها نخبة من المختصين في هذا المجال من مجلس الشورى ووزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد ومعهد الإدارة، إضافة إلى متحدثين من الجامعات السعودية والقطاع الخاص.