"سعود بن عبدالله" يرعى ملتقى اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. ويدشّن "إبداع جدة"

رعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى السنوي السادس للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2022م الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة تحت شعار "تعزيز النزاهة .. أولوية وطنية".
وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، الدكتور نايف بن عابد الزارع، خلال كلمته بهذه المناسبة إلى أنّ الملتقى يأتي تشديدًا على أهمية الدور المناط بالمؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة والأمانة ضمن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال برامج توعوية تستهدف النشء والعاملين في الميدان التعليمي، لافتًا النظر إلى أن الملتقى شهد تقديم العديد من أوراق العمل التي قدمها نخبة من المختصين في هذا المجال من مجلس الشورى ووزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد ومعهد الإدارة، إضافة إلى متحدثين من الجامعات السعودية والقطاع الخاص.
عقب ذلك شاهد والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "نحو عالم متحد ضد الفساد".
وفي الختام كرّم الأمير سعود بن جلوي المتحدثين في الملتقى.
اشتمل الملتقى على جلستين، الأولى "دور الأنظمة الرقابية وإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، والثانية "دور الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في حماية المال العام"، إضافة إلى جلسة حوارية طلابية عن قيم النزاهة.
من جهة أخرى، دشن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جدة" 2023م، الذي نظمته إدارة تعليم جدة، بمشاركة أكثر من ٤٠٠ مشروع بحثي علمي لطلاب وطالبات مدارس تعليم جدة.
ويهدف المعرض إلى توفير البيئة التنافسية التي تُشبع اهتمام الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلميّة والتقنيّة، إضافة إلى اكتشاف المواهب تمهيدًا لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل العلمية الدوليّة بمشروعات متميزة.