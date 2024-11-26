مستفيدو جمعية "كيان" يتقنون أساسيات البرمجة ضمن المسؤولية المجتمعية بنادي الرياض

نظمت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وبالتعاون مع قسم المسؤولية المجتمعية بنادي الرياض زيارة للنادي، والذي احتضن عددًا من مستفيدي "كيان" بهدف تعليمهم وإتقانهم أساسيات البرمجة، فيما جمعت الزيارة بين التعليم والترفيه.