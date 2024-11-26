مستفيدو جمعية "كيان" يتقنون أساسيات البرمجة ضمن المسؤولية المجتمعية بنادي الرياض

نظمت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وبالتعاون مع قسم المسؤولية المجتمعية بنادي الرياض زيارة للنادي، والذي احتضن عددًا من مستفيدي "كيان" بهدف تعليمهم وإتقانهم أساسيات البرمجة، فيما جمعت الزيارة بين التعليم والترفيه.
يأتي ذلك اهتمامًا من جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بتثقيف مستفيديها في سائر المجالات ومنها مجالات التقنية والبرمجة واللغة وتقوية مداركهم فيها.
وقام المدربون المختصون بتوجيه الأبناء وتعليمهم عديد المهارات الأساسية التي تمكنهم من فهم كيفية كتابة الأكواد البسيطة، وتحفيزهم على التفكير المنطقي والإبداعي.
وقد أدت هذه التجربة التعليمية إلى التفاعل مع التكنولوجيا واكتشاف آفاق جديدة لمهاراتهم المستقبلية. كما تضمن البرنامج مجموعة من الألعاب والفعاليّات والضيافة وتوزيع الهدايا مما أضفى جوًا من الفرح والسعادة عليهم.
وأكد مسؤولو المسؤولية المجتمعية بنادي الرياض أنهم سعدوا جدًا بزيارة مستفيدي "كيان" وأن رسالة النادي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وزيادة وعي الفرد بالمهام الواجبة عليه حول مجتمعه والمشاركة في تكوين مجتمع يملك حس المسؤولية مما يُسهم في خلق مجتمع حيوي يواكب رؤية 2030 م.
يُشار إلى أن جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة تهدف إلى تنمية وتمكين مستفيديها ودمجهم بالمجتمع وتدريبهم وتثقيفهم وتوظيفهم ليُسهموا في خدمة مجتمعهم ويكونوا أعضاء فاعلين فيه.