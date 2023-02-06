"بدء" البرنامج التوعوي لنشر ثقافة ريادة الأعمال

انطلق البرنامج التوعوي لنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال سحابة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، في يوم الأحد ٢٠٢٣/٢/٥ وحتى يوم الخميس ٢٠٢٣/٢/٩ . وتتواصل فعاليات البرنامج من الساعة الثانية مساءً حتى الساعة الخامسة مساءً.
ويقام البرنامج بالتعاون بين نادي الابتكار الطلابي و"منشآت"، ويهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال معسكر تدريبي مكثف، يقدم أساسيات ريادة الاعمال، التفكير التصميمي، نموذج العمل التجاري (BMC)، النموذج الاولي (MVP)، مهارات عرض المشروع.
ويستهدف البرنامج تعزيز ومنح الطلاب فرص التدريب الناجح، وسيتم منح المشاركين الذين حضروا كامل مدة المعسكر شهادات حضور ، وإضافة إلى ذلك فرصة ترشيحهم للمشاركة في فعاليات أخرى.
ويعد نادي الابتكار الطلابي التابع لعمادة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة نقطة ارتكاز تنطلق منها حاضنة سحابة الإمام لتلبية مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في تعزيز رأس المال البشري، وبناء اقتصاد حيوي.
طالبات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية