"بدء" البرنامج التوعوي لنشر ثقافة ريادة الأعمال

انطلق البرنامج التوعوي لنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال سحابة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، في يوم الأحد ٢٠٢٣/٢/٥ وحتى يوم الخميس ٢٠٢٣/٢/٩ . وتتواصل فعاليات البرنامج من الساعة الثانية مساءً حتى الساعة الخامسة مساءً.