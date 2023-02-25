انطلاق معرض "كفاءات تقنية" لخريجي وخريجات "مهني عسير".. الاثنين

وتابع: يفتح المعرض أبوابه في التاسعة من صباح يومي الاثنين والثلاثاء، بمقر الكلية التقنية الثانية بأبها والكلية التقنية للبنين في بيشة، والكلية التقنية للبنات بمحايل عسير إلى الواحدة ظهرًا؛ حيث جرى تجهيز اللجان العاملة للاستقبال والتنظيم؛ لتقديم الخدمة الميسرة للجميع، متمنيًا للمتقدمين التوفيق والسداد.