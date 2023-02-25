انطلاق معرض "كفاءات تقنية" لخريجي وخريجات "مهني عسير".. الاثنين

تطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، معرض "كفاءات تقنية" لتوظيف خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، بعد غد الاثنين، تحت رعاية أمير عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
ينظم المعرض على مدى يومين، بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، بمقر الكلية التقنية الثانية بأبها، والكلية التقنية للبنين ببيشة، والكلية التقنية للبنات بمحايل عسير.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي: إن المعرض الذي يستهدف خريجي الكليات التقنية "بنين وبنات" والمعاهد الثانوية الصناعية، ضمن اهتمامات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبحث عن فرص وظيفية للخريجين من منسوبيها في سوق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأضاف "الحفظي"، أن المعارض الثلاثة، تضم 98 من قطاعات الأعمال والشركات، وتقدم أكثر من 2500 وظيفة لخريجي التدريب التقني والمهني. كما سيشهد المعرض توقيع سبع اتفاقيات توظيف، بالإضافة إلى تنفيذ 30 دورة تدريبية للمتقدمين والمتقدمات.
وتابع: يفتح المعرض أبوابه في التاسعة من صباح يومي الاثنين والثلاثاء، بمقر الكلية التقنية الثانية بأبها والكلية التقنية للبنين في بيشة، والكلية التقنية للبنات بمحايل عسير إلى الواحدة ظهرًا؛ حيث جرى تجهيز اللجان العاملة للاستقبال والتنظيم؛ لتقديم الخدمة الميسرة للجميع، متمنيًا للمتقدمين التوفيق والسداد.