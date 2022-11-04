"الشؤون الإسلامية" بشرورة توعّي المجتمع من الفئة الضالة ومعتقداتها التكفيرية

وشارك في هذه الندوة كلٌّ من الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، والشيخ الدكتور محمد بن علي العبداللطيف، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، وذلك بحضور منسوبي المساجد من أئمة، وخطباء، ومؤذنين، ومراقبين، ومراقبات بالإضافة إلى الدعاة والداعيات.